اشتية يحذر من تحويل المهاجرين الأوكرانيين لإسرائيل إلى مستوطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، من تحويل إسرائيل المهاجرين الأوكرانيين لأراضيها إلى مستوطنين جدد في الأراضي الفلسطينية.



وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله :"نحذر من استغلال الحكومة الإسرائيلية أزمة أوكرانيا وتحويل المهاجرين الأوكرانيين لإسرائيل إلى مستوطنين جدد".

واعتبر أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية وسرقة مقدراتها، وقتل واعتقال أبناء الشعب الفلسطيني غير مؤهلة بالحديث عن السلام في العالم".

من جهة أخرى، رحب اشتية بتصريحات وزارة الخارجية الامريكية بشأن دعم حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل، وقرار الإدارة الأمريكية تخصيص مساعدات مالية للشعب الفلسطيني.

وقال إن السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفاً أن التصريحات الأمريكية بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال.