وزير خارجية اليابان يؤكد على أهمية دولة الإمارات الاستراتيجية لبلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي أن دولة الإمارات ذات أهمية استراتيجية لبلاده خاصة في مجال أمن الطاقة.



وقال هاياشي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إنه زيارته لدولة الإمارات "تأتي تزامنا مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية وهي فرصة لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات التي تتجاوز التعاون القائم في مجال الطاقة إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية في ظل رئاسة الإمارات لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر".

وشدد وزير خارجية اليابان على أهمية واردات النفط من دولة الإمارات إلى اليابان باعتبارها تشكل نسبة تقارب ثلث إجمالي الواردات، مؤكدا على أهمية دور الإمارات العربية المتحدة ، في استقرار سوق الطاقة العالمي.

وأشار إلى أن البلدين حققا في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجموعة واسعة من المجالات تتضمن الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والفضاء.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي قد استقبل أمس الأحد نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.