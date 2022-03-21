شاهد.. السعودية تدشّن أكبر خطة تشغيلية لموسم رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، الإثنين، عن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك بعد عودة الحياة لطبيعتها.



وقال السديس خلال اللقاء الإعلامي لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك 1443هـ، الإثنين، إن هناك 12 ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى استعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في موسم شهر رمضان المبارك.

وكشف عن مشاركة ٨ أعضاء من هيئة كبار العلماء في الدروس المقدمة في الحرم المكي الشريف خلال موسم شهر رمضان.

وأضاف: "إصدار 2000 تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة، وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف".