الكرملين:محادثات السلام مع أوكرانيا لم تحقق انفراجة بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

قال الكرملين اليوم الاثنين إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين في مكالمة هاتفية إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) فيما وصفته بعملية خاصة لتقويض القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واستئصال من وصفتهم بالقوميين الخطرين.

وتبدي القوات الأوكرانية مقاومة شديدة وفرض الغرب عقوبات ضخمة على موسكو في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.