عاجل.. طلاق فعاليات "ملتقى البعثات الدبلوماسية" بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الملتقى الـ 16 للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج.



وافتتح الملتقى بكلمة ترحيبية للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ألقاها بالنيابة عنه الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات.

ويأتي الملتقى في توقيت حساس فيما يشهد العالم أزمة سياسية محتدمة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تقترب من شهرها الأول.

ويحمل الملتقى طابعا خاصة في دورته الـ18 في ظل وعضوية الإمارات لمجلس الأمن الدولي حيث يقع على عاتقها مسؤليات هامة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، هو ما يفرض بالتبعية مهام خاصة على سفرائها وممثلي بعثاتها حول العالم.

وفي هذا الصدد يعد ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية الإماراتية في الخارج الذي يعقد سنوياً في العاصمة أبوظبي فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القيادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز من أداء السياسة الخارجية الإماراتية وفاعليتها.