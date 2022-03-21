الكرملين يكشف عن شرط موعد ينتظره العالم حول لقاء بوتين وزيلينسكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

في اليوم الـ26 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وضع الكرملين اليوم الإثنين شرطا أمام لقاء ينتظره العالم.



وألقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، بعد ارتفاع قياسي للمواد البترولية وتأثير موجة تضخمية زاد من حدتها صراع ألحق مزيدا من الضرر على عالم لم يشف بعد من تأثير جائحة كورونا.

وينتظر العالم لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يسهم في تخفيف العبء على الاقتصاد الدولي، لكن يبدو أن موعدا كهذا مؤجل إلى حين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات مع الجانب الأوكراني ليس كافيا حتى الآن لبحث إجراء لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بيسكوف القول :"درجة تقدم المفاوضات ربما ليست هي المرغوب فيها، ولا ما يتطلبه تطور الوضع بالنسبة للجانب الأوكراني".

ورفض الإفصاح عن أية تفاصيل بشأن المفاوضات.

وحول احتمالية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، قال بيسكوف: "لبدء الحديث عن اجتماع بين الرئيسين، يتعين أولا أن يتم القيام بالواجب، أي أن يكون جرى الاتفاق على نتائج للمفاوضات".

وأضاف :"لم يتم تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. ولهذا لن يكون لديهما (بوتين وزيلينسكي) أي شيء لإضفاء الطابع الرسمي عليه".