تقرير: اختفاء 5 سفن محملة بالقمح من ميناء أوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

أفاد موقع "أوكرانسكا برافدا" الإخباري بأن خمس سفن محملة بالقمح" اختفت" من ميناء في مدينة بيرديانسك المطلة على بحر آزوف.



وقال الموقع إن أخر مرة شوهدت فيها السفن كان عندما كانت سفن قطر روسية تقوم باصطحابها إلى نقاط مجهولة. ولم يتسن التأكد من هذه الأنباء من مصدر مستقل.

ويشار إلى أن مدينة بيرديانسك وقعت في أيدي الروس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، وتقع بالقرب من مدينة ماريوبول.