شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: المجتمع الدولى مُطالب ببذل الجهود لمجابهة التغيرات المُناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التغيرات المُناخية تُمثل تحدياً عالمياً استثنائياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، والمواجهة السريعة لها أصبحت إلزامية، مُشيراً إلى أن الظواهر السلبية القاسية الناجمة عن التغيرات المُناخية تجعل المجتمع الدولي مُطالباً ببذل جهود حثيثة والتحلي بالإرادة الصادقة لمجابهة التغيرات المُناخية باعتباره هدفاً عالمياً من أجل انقاذ العالم من أخطار تلك الظاهرة، والتي تتسبب في ضغوط على النظام الإيكولوجي مما يترتب عليه آثاراً كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والإيكولوجية والتي بدورها بدورها تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب، أمام الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة بإندونيسيا بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية " الوصول إلى صفر انبعاثات : حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المُناخ "

واشار حنفي جبالي رئيس مجلس إلي أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضية تغير المُناخ، عبر رؤية وطنية شاملة تمضي فيها المجهودات الوطنية المصرية جنباً إلى جنب مع الانخراط الإيجابي والمُكثف في كافة الأنشطة العالمية لمواجهتها، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت منذ بدء الجهود الدولية في مجابهة تغير المُناخ على الانخراط الإيجابي والبناء في كافة المشاورات والاتفاقيات الدولية لمواجهة تلك الظاهرة، مؤكداً على أن استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ خير برهان على الإرادة المصرية الصادقة والجادة في بلورة جهد قانوني دولي مُنظم وعادل في مواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية.

ودعا رئيس النواب الجميع إلى التحلي بالمسئولية المُلقاة على عاتقنا جميعاً أثناء مجابهة تلك الظاهرة واصفاً تلك المواجهة بالحتمية، والتي لا تستهدف جماية الأجيال الحالية فقط إنما حماية الأجيال القادمة من هذا الخطر المُهدد لسلامة عالمنا ومجتمعاتنا.