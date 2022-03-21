بين "اللامبالاة" و"الصباح الاستثنائي".. كيف نفهم "منتاليتي صلاح"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، برفقة مدير أعماله الكولومبي رامي عباس، في أحد المطاعم، وعلى الطاولة ظهر طرف كتاب بلون برتقالي يتضح أن صلاح يقرؤه في الوقت الحالي.

ونشر عباس الصورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكان صلاح مُتخفيًا فيها، فلم يظهر منه سوى جزء من لحيته بعدما غطى وجهه ورأسه.

وتبين أن الكتاب التي لم يظهر منه سوى اسم مؤلفه "ديمون زهاريادس"، هو "morning makeover" أو كما تُرجم بالعربية إلى "صباح استثنائي كل يوم"، وهو الكتاب الأكثر مبيعًا على موقع التوصيل السريع أمازون.

وقد صدر الكتاب عن دار دوّن للنشر والتوزيع عام 2021، وترجمته إلى العربية دينا المهدي، وإلى الآن حصل الكتاب على تقييم 3.8 على موقع الـ"جودريدز"-وهو شبكة اجتماعية تهتم بالكتب، وعدد صفحاته 175، وأسفل عنوان الكتاب الرئيسي، عنوان فرعي يقول "كيف تضاعف إنتاجيتك وتفجر طاقتك وتجعل حياتك استثنائية؟".

يحكي الكاتب في بداية الكتاب عن أهمية الروتين اليومي، والتخطيط جيدًا للصباح، ويستقي زهاريادس من تجربته الشخصية، ففي اللحظة التي ترك فيها عمله الدائم تغيّر كل شيء، صار يومه فوضويًا، بعدما كان محكومًا بفعل روتينه اليومي الذي ابتدعه لنفسه.

ويتناول الكتاب 10 طرق علمية تم اختبارها عمليًا يُمكن أن تزيد من إنتاجية الأفراد وتجعلهم يتجهون نحو أهدافهم بشكل أسرع.

وأوضح زهاريادس أسباب أهمية الروتين الصباحي منها تنظيم جدولك اليومي ما إن تضع روتين صباحي لك، الشعور بمزيد من الطاقة والحماس ما إن تستيقظ مُبكرًا، ستكون أقل عرضة للخطأ في اتخاذ القرار، وزيادة إنتاجيتك وتحسن عقلي وبدني وتقليل الضغط عليك بسبب التخطيط للروتين الصباحي.

تناول زهاريادس أيضًا الطرق التي تجعلك تنام بعمق ومبكرًا، وناقش طرق مجربة لتقليل التوتر والأرق والتخلص من مشاكل السهر، وركّز أيضًا على أهمية الروتين المسائي الذي يساعد على النوم بعمق.

كما قدّم الكاتب دليل عملي للخطة الصباحية في 10 خطوات، أبرزها تحديد الهدف، وتحديد قائمة العقبات التي تشغلك، وتحديد المدة الزمنية التي تستغرق كل خُطوة تقوم بها منذ استيقاظك من النوم، ومن أهم الخطوات التي نصح بها الكتاب هو تبسيط الخطة التي تضعها لنفسك.

وتحدث الكتاب عن خطط بعض المشاهير والمديرين الناجحين في إدارة الصباح وإنجاز الأهداف، ولم يغفل الكتاب ضمن الفئات التي يتحدث إليها في تخطيط يومهم، أن يذكر الأشخاص الذين لديهم أطفال، وكيف يتمكنوا من تخطيط روتينهم الصباحي.

يُحذّر الكتاب من بعض العادات السيئة منها المتابعة المستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي، والأرق الليلي وضياع الوقت بدون جدوى.

ويعتبر الكتاب كما تُرشّحه دار نشر دليل عملي يساعد على تغيير وتطوير نمط الحياة لأي شخص في العالم.

وبعد انتشار صورة محمد صلاح، نشرت دار دون على صفحتها بموقع "فيسبوك" منشورين عن الكتاب الأكثر مبيعًا على آمازون.

يُذكر أن ذلك ثاني كتاب يتم التقاطه مع اللاعب محمد صلاح، بعد الصورة التي ظهر فيها يقرأ كتاب "فن اللامبالاة"، للكاتب مارك مانسون، وهو كتاب آخر يتبع فئة التنمية الذاتية، والملفت للنظر أن الكتاب أيضًا كان بغلاف لونه برتقالي، وصدر عام 2016، ووصلت مبيعات إلى 2 مليون نسخة بحلول فبراير 2018.