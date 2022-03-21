بعد زيادة الدولار.. كيف ستتأثر أسعار السلع المستوردة في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:

توقع مستوردون ارتفاع أسعار السلع المستوردة بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في أعقاب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

وصعد الدولار في بنكي الأهلي ومصر حتى الآن 2.06 جنيه حتى الآن، ليبلغ 17.80 للبيع و17.70 للشراء.

وكان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة 1% بداية في أعقاب اجتماع استثنائي اليوم.

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة المستوردين، إن تأثير ارتفاع سعر الدولار سيكون كبيرا على أسعار السلع المستوردة تامة الصنع.

وأضاف بشاي، أن أسعار السلع سترتفع بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 13 و15% حتى الآن.

وأشار بشاي، إلى أنه لا يمكن توقع نسبة الزيادة النهائية في أسعار السلع حتى الآن، لأن سعر الدولار في زيادة مستمرة.

واتفق معه، أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، قائلا، إن أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج المستوردة، سترتفع بنفس نسبة الزيادة في أسعار الدولار.

وأشار شيحة، إلى أن المستوردين غالبا ما يحسبون الزيادات المقبلة حتى لا يتعرضون لخسائر فيرفعون نسب الزيادة، وخاصة أن الدولار في حالة ارتفاع مستمرة.

ويقول أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، إن ارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار الأجهزة المنزلية المحلية والمستوردة.

وأضاف هلال، أن المنتجات المحلية يدخل بها نسبة مكون مستورد، وهو ما سيرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة ستكون بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار.

وبحسب محمد سليمان، عضو في شعبة الغلال بغرفة القاهرة التجارية، فإن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من البقوليات، كالعدس والحمص والفول، وارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار هذه السلع.

وتوقع سليمان، أن يظهر تأثير ارتفاع سعر الدولار على الأسواق خلال الفترة المقبلة ومع استيراد كميات جديدة.

واتفق معه زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، قائلا إن صناعة الزيوت في مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار سيؤثر على الأسعار في الأسواق.

وأضاف الشافعي، أنه يوجد كميات بالأسواق وكميات بالمخازن تم تصنيعها بالسعر القديم، وسيظهر الارتفاع مع استيراد كميات جديدة بالسعر الجديد.