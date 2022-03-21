غدًا.. انطلاق المؤتمر السنوي السابع والعشرون في كلية طب المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

تعقد كلية الطب جامعة المنوفية مؤتمرها السنوي السابع والعشرون في الفترة من 22 إلى 24 مارس، وذلك برئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومقرر المؤتمر الدكتور عبد الرحمن السباعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويُعقد المؤتمر تحت عنوان "كوفيد 19 وتأثيره على حياتنا العلمية والعلمية".

أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يعرض المتحورات المختلفة لفيروس كورونا وبروتوكولات العلاج المتبعة وتداعيات الفيروس على نواحي الحياة العملية والدراسية والعلاجية داخل المستشفيات بالإضافة إلى مناقشة أحدث ما وصل إليه العلم في هذا الصدد من علاجات ولقاحات، مضيفًا أن كلية الطب ومستشفياتها الجامعية قدمت دور كبير في مواجهة أزمة كورونا.

أوضح الدكتور عبد الرحمن السباعى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يناقش من خلال 23 جلسة علمية 130 محاضرة وبحث علمي يستعرض تأثير كوفبد 19 حياتنا العلمية والعلمية والسلوكية ومنها تأثيره علي استراتيجيات التعليم الطبي والمستشفيات بالإضافة إلى 8 ورش عمل.