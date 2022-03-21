تأجيل محاكمة شقيقين قتلا زميلهما في مشاجرة بسبب الخلافات بالخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، تأجيل نظر قضية اتهام شقيقين بقتل زميلهما بالرصاص، والتعدي عليه بمطواة بالطعنات، بسبب الخلافات بينهما وبين المجني عليه، حيث استدرجا القتيل إلى موقع الجريمة وتشاجرا معه وأطلق أحدهما الرصاص عليه فيما هاجمه الثاني بمطواة، وحددت المحكمة جلسة الدور الثاني من شهر مايو المقبل لنظر القضية وسماع شهود الواقعة.

صدر الحكم برئاسة ياسر كمال الدين ياسين رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

وأحال المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها، المتهمان وهما "محمد.ح.ش"، 34 عامًا، عامل، و"أحمد.ح.ش" 20 عامًا، سائق، لأنهما قتلا المجني عليه "عمر رجب شعبان"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وتوجها إلى مكان تواجده وأطلق المتهم الثاني صوبه عيارًا ناريًا وسدد المتهم الأول طعنتين استقرت بأماكن متفرقة من جسده، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة المشرحية، المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا ذخيرة تستعمل على الأسلحة النارية وحازا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة" قرن غزال.

كانت أجهزة أمن القليوبية قد نجحت في كشف غموض واقعة العثور علي جثة أحد الأشخاص مصابًا بطلق ناري وطعنات في أنحاء الجسد، وملقى بمنطقة الخصوص، حيث تبين أن شقيقين وراء الواقعة وأنهما قتلاه بالسلاح الناري والأبيض بسبب الخلافات بينهم.

ألقي القبض على المتهمين وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وإحالتهما لمحكمة الجنايات التي بدأت نظر القضية وأصدرت قرارها المتقدم.