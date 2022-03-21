مزق جسدها أمام أطفالها.. القصة الكاملة لتاجر قتل زوجته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، الستار على قضية قتل تاجر لزوجته بالخصوص، بدعوى شكه في سلوكها وادعائه الجنون والمرض النفسي، بالسجن المؤبد على المتهم، حيث كشف تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية أنه لايعاني من أي أمراض نفسية أو هلاوس.

تعود القضية إلى ورود بلاغ لأجهزة أمن القليوبية، بالعثور على جثة "سميرة.خ" مصابة بطلق ناري خرطوش داخل منزلها بالخصوص بأحد العقارات، وتشكل فريق بحث جنائي وتوصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة زوج القتيلة "روماني.ف " تاجر، ارتكب جريمته مدعيًا سوء سلوكها وشكه فيها حيث أطلق عليها الرصاص من فرد خرطوش عيار 12 ما أسفر عن وفاتها وفر هاربًا.

قال عدد من شهود العيان، إن المتهم ليس من سكان الخصوص، وأنه من منطقة الصعيد، وأن المتهم كان دائم الاعتداء على زوجته بالضرب بسبب عدم إنفاقه عليها، بالإضافة إلى اعتياده تعاطي المواد المخدرة، وأنه قتل زوجته أمام أطفالها.

ألقي القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وأحيل للنيابة حيث حاول خلال التحقيقات ادعاء الجنون وأنه مصاب بحالة نفسية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام فيما أحالته النيابة الكلية ببنها للمحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة القتل العمد لزوجته وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وجرى عرضه على 3 لجان لثبات مدى قواه العقلية، حيث أثبتت أخر لجنة أنه في كامل قواه العقلية.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته لشكه في سلوك زوجته وأنها على علاقة بأحد الأشخاص وهو ما نفاه شهود العيان، مؤكدين حسن سير وسلوك الزوجة وأن المتهم قتلها عمدًا بسبب ظروفه المادية وعدم إنفاقه على المنزل.