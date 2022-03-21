التغير المناخي.. دولة عربية من بين الأسخن في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 01:46 مساءً - منذ 4 دقائق

شهدت الكويت العام الماضي، صيفًا حارا بدرجات حرارة شديدة الارتفاع، أثّرت حتى على الطيور التي نفقت، كما شوهد المحار نافقا على الصخور وأصداغه مفتوحة كما لو كان طهي بالبخار.

وسجّلت درجات الحرارة في الكويت 53.2 درجة مئوية، مما يجعلها أسخن مكان على سطح الأرض.

وتغير المناخ يعتبر من التحديات الوجودية في كل أنحاء العالم، غير أن الموجات الحارة التي تضرب الكويت كل موسم بلغت حدا لا يطاق مع الوقت.

ويشير علماء الى أنه بحلول نهاية القرن، قد يصبح التواجد في أماكن مفتوحة تهديدا لحياة البشر، وليس فقط للطيور.

في هذا الاطار، افادت دراسة حديثة بأن 67 في المئة من الوفيات بسبب الحرارة في العاصمة الكويتية، مرتبطة بتغير المناخ. ومع هذا، فإن الكويت لا تزال بين أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، وبالتالي فهي من أكبر ملوثي البيئة.

كذلك،جدد رئيس الوزراء الكويتي “تعهدا قديما” بخفض الانبعاثات بنسبة 7.4 في المئة بحلول عام 2035.

وتعليقا على ذلك، تقول مستشارة البيئة سامية الدويش: “نحن نواجه خطرا محدقا”، لافتة إلى أن “رد الفعل شديد التحفظ، لدرجة أنه لا معنى له”.

أما السعودية والإمارات، فتسعيان للتخفيف من الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ، وتنويع مصادر دخل اقتصاديهما، فتروج السعودية لمدن خالية من السيارات، وتخطط دبي لحظر البلاستيك ومضاعفة أعداد المتنزهات الخضراء.

ورغم أن الأعداد الصغيرة لسكان دول الخليج الغنية بالنفط تعني أن تعهداتها بخفض الانبعاثات تعتبر ضعيفة الأثر في إطار المنظومة الكبرى للحد من الاحتباس الحراري، فإن لها أهمية رمزية.

ويقول رئيس لجنة البيئة البرلمانية حمد المطر: “الحكومة لديها المال والمعلومات والقوى العاملة لصناعة الفرق”، لافتا إلى أنها “لا تكترث بالقضايا البيئية”.

وتستمر الكويت في حرق النفط من أجل توليد الطاقة، وهي صاحبة واحد من أعلى نسب الانبعاثات الكربونية في العالم للفرد الواحد، وفق “معهد الموارد العالمية”.