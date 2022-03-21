“النزاع السوري معقَّد”.. ألمانيا ستبحث زيارة الأسد الى الامارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 01:46 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 11:35 صباحًا

أعلن وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابك” الاثنين خلال زيارته الى الامارات العربية المتحدة أنه سينافش زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة الى الدولة الخليجية.

وأفادت وكالة رويترز بأن الوزير صرّح: النزاع السوري معقّد. الأسد في نظري هو مجرم، والمحادثات الدبلوماسية التي تعقدها الدول العربية هي معقّدة أيضا.

وأضاف: سأوجه كيف ترى المانيا الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان “هابك” قد زار قطر والتقى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد، حيث تناقش الطرفان في العلاقات المشتركة لا سيما في قطاع الطاقة.

وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد في برلين ان اتفاقا بين البلدين قد حُسم في هذا المجال، لافتا الى ان الشركات التي زارت قطر برفقة الوزير، ستدخل في مفاوضات لانجاز العقد مع الجانب القطري.

الى ذلك، التقى “هابك” وزير الطاقة القطري ” سعد الكعبي” في الدوحة،حيث تباحثا في العلاقات في مجال الطاقة والتعاون بين المانيا و قطر، أحدى اكبر مصدّري الغاز الطبيعي في العالم كما بحثا في طرق تعزيز هذه العلاقات،وفق ما صرّح وزير الطاقة القطري.

يًذكر أن روسيا هي اكبر مصدر للغاز الى المانيا، وقد أعلن وزير الاقتصاد الالماني “روبرت هابك” مبادرات متعددة لتقليل اعتماد بلاده على روسيا منذ غزو جارتها أوكرانيا.