شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الأم المصرية بعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأرق التهاني للأم المصرية بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، وتقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة.

كما تقدمت التنسيقية بتهنئة خاصة إلى أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، ويؤكد أعضاء التنسيقية أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعًا.