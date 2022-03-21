شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: دمرنا أكثر من 216 مسيرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها دمرت أكثر من 216 مسيرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

وأوضحت أنه تم استهداف منشأة عسكرية في في منطقة روفينسك باستخدام صواريخ مجنحة من طراز كاليبر، مؤكدة أنها قضت على أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوميين الأوكرانيين في روفينسك.

وأضافت الوزارة أنه تم قصف أحد المنشآت العسكرية في ضواحي ريفنا في الشمال الغربي من أوكرانيا بصواريخ مجنحة.

وأشارت إلى استسلام أكثر من 60 عسكري أوكراني في ضواحي العاصمة كييف أغلبهم قيادات بالجيش.

ودعت الوزارة، منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية لمرافقة العمليات العسكرية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 330 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية الحرب.

وأكدت أنها ستسمح بخروج الجيش الأوكراني والمرتزقة بدون أسلحة من ماريوبول اليوم، من الـ10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

يأتي هذا في الوقت الذي دخلت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية.