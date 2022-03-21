شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة ركاب صينية على متنها 133 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل، بتحطم طائرة على متنها 133 شخصًا، مؤكة أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن عدد الضحايا.
وأشارت وسائل إعلام صينية، أن طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين تعرضت لحادث في غوانغشي.
وأفاد التلفزيون الصيني، أن طائرة الركاب من طراز بوينغ، وكان على متنها 133 شخصا وتعرضت للتحطم جنوبي البلاد.
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