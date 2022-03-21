شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تلغي حظر الطيران لـ 9 دول بدءًا من أول أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هونج كونج اليوم الاثنين عن إجراء تغيرات على سياسة التعامل مع جائحة كورونا، حيث ألغت حظر الطيران لتسع دول، من بينها الولايات المتحدة، بالاضافة إلى خفض فترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج إلى سبعة أيام .

كما وضعت المدينة خططا من أجل إلغاء تدريجي للقيود الداخلية الأخرى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قالت إن الحكومة سوف تلغي الحظر المفروض على الرحلات القادمة من تسع دول تشمل أمريكا والمملكة المتحدة واستراليا ابتداء من الأول أبريل المقبل، كما سوف يتم خفض الفترة التي يقضيها المسافرون القادمون للمدينة في الحجر الصحي من 14 يوما إلى سبعة أيام، بشرط أن تثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضافت لام أنه سوف يتم الاستمرار بالعمل بمعظم إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى حتى 21 أبريل على الأقل، بعد ذلك سوف تعمل هونج كونج على تخفيف القيود على مدار ثلاثة أشهر.