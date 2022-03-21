المرور تعلن فتح طريق 'مهم' في بغداد

وقال مدير علاقات وإعلام المرور، العقيد ياس خضير في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الطريق تم فتحه من تقاطع شارع ابو الطيارة في الدورة باتجاه تقاطع المصافي وبغداد الجديدة".

وأشار خضير إلى أن "الاستدارة القريبة من كلية دجلة والتي تسبب زخماً مرورياً، تم غلقها".

