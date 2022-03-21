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المرور تعلن فتح طريق 'مهم' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، فتح طريق خدمي ومهم في العاصمة بغداد.
وقال مدير علاقات وإعلام المرور، العقيد ياس خضير في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الطريق تم فتحه من تقاطع شارع ابو الطيارة في الدورة باتجاه تقاطع المصافي وبغداد الجديدة".

وأشار خضير إلى أن "الاستدارة القريبة من كلية دجلة والتي تسبب زخماً مرورياً، تم غلقها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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