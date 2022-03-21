انت الان تتابع خبر المرور تعلن فتح طريق 'مهم' في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، فتح طريق خدمي ومهم في العاصمة بغداد.
وقال مدير علاقات وإعلام المرور، العقيد ياس خضير في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الطريق تم فتحه من تقاطع شارع ابو الطيارة في الدورة باتجاه تقاطع المصافي وبغداد الجديدة".
وأشار خضير إلى أن "الاستدارة القريبة من كلية دجلة والتي تسبب زخماً مرورياً، تم غلقها".
وأشار خضير إلى أن "الاستدارة القريبة من كلية دجلة والتي تسبب زخماً مرورياً، تم غلقها".