انت الان تتابع خبر مصابو متلازمة داون: قادرون وأكثر! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - متلازمة داون، حال خلقية، يسببها الانقسام غير الطبيعي في الخلايا؛ مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي، أو الجزئي في الصبغي، أو الكروموسوم 21. وتؤدي المتلازمة إلى تأخر في التطور العقلي والجسدي.

وخصّصت الجمعية العمومية للأمم المتحّدة في كانون الأوّل 2011 هذا النهار للمصابين بالمتلازمة.



يجتمع هؤلاء في هذا النهار والأشخاص الذين يعيشون ويعملون معهم في جميع أنحاء العالم للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى لزيادة الوعي العام والدفاع عن حق المصابين بالمتلازمة في الاندماج في مجتمعاتهم.

وبالفعل، أثبتت هذه النشاطات فعاليّتها، فنشهد انخراط المصابين بالمتلازمة في قطاعات عدّة.

أمّا اللافت فهو انخراطهم في مجال عرض الأزياء مثلاً حيث كثروا الصورة النمطية المعلّبة للعاملين والعاملات في هذا المجال.

صوفيا جيرو إحدى هؤلاء. فهي كانت بين العارضات القلائل المصابات بمتلازمة داون اللواتي شاركن بأسبوع الموضة في نيويورك عام 2020، ها هي الآن تدخل التاريخ وتنضم إلى 17 امرأة في إطلاق الحملة الجديدة للعلامة التجارية "فيكتوريا سيكريت".

أطلقت جيرو حملة خاصة بها باللغة الإسبانية بعنوان "بلا حدود" لإظهار قدرة الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة على تحقيق أهدافهم، رغم حالهم المرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن جيرو تعمل في مجال عرض الأزياء منذ عام 2019، وتملك متجرًا على الإنترنت يُدعى "

Alavett"، وهو لعب على الكلام بين الاسبانية والإنكليزية love it ، أي أحببت ذلك.

كذلك، أعلنت الشابة البريطانية بيث ماثيوز توقيعها عقدًا مع Zebedee إحدى أكبر وكالات عرض الأزياء التي تشتهر بأنها وكالة مواهب متخصّصة، تمثّل عارضات أزياء وممثلين متنوّعين في جميع أنحاء العالم، وتعتبر المورد "الرائد عالميّاً"، للمواهب من ذوي الاحتياجات الخاصّة.