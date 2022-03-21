دولة الإمارات واليابان تبحثان أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى.



جرى خلال اللقاء ، الذي عقد مساء أمس في أبوظبي، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها التطورات في أوكرانيا وأهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

كما ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية اليابان جهود تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية في ظل تداعيات هذه الأزمة.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ويوشيماسا هاياشى مشاركة اليابان في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في استكشاف آفاق واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الجانبان أيضا استعدادات مدينة أوساكا اليابانية لاستضافة النسخة المقبلة من إكسبو العالمي والتي من المقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 على جزيرة يومشيما ، حيث يقام الحدث للمرة الثالثة في مدينة أوساكا بعد استضافته في دورتين سابقتين عامي 1970 و1990.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة يوشيماسا هاياشى وزير خارجية اليابان، مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان والحرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته بالتوفيق لمدينة أوساكا اليابانية خلال استضافتها النسخة المقبلة من إكسبو العالمي، مشيدا بالمشاركة المتميزة لليابان في إكسبو 2020 دبي.

من جانبه أكد يوشيماسا هاياشى حرص بلاده على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيدا بتنظيمها المتميز لإكسبو 2020 دبي ونجاحها في احتضان نسخة مميزة من الحدث العالمي رغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد - 19".