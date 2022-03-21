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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا.. مصرع شحص وإصابة آخرين بإطلاق نار في مدينة دالاس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، في إطلاق نار وقع اليوم في مدينة دالاس الأمريكية، بحسب شبكة "ABC News".
وقالت إدارة شرطة دالاس: "نؤكد إصابة فرد واحد بالرصاص ونقله إلى مستشفى محلي، حيث توفي هناك متأثرا بجراحه".
وأضافت: "كما أصيب عدة أشخاص بالرصاص خلال هذا الحادث"، مؤكدة أنها تجري تحقيقا بالحادث، والمعلومات محدودة".