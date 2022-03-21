قتال عنيف شمال كييف .. الجيش الروسي يقترب من قلب عاصمة أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - بيّن تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، استمرار القتال العنيف شمال العاصمة الأوكرانية.

وجاء في التقييم أن "القوات الروسية المتقدمة باتجاه كييف من جهة الشمال الغربي قد توقفت. وتمكنت المقاومة الأوكرانية القوية من التصدي للقوات المتقدمة من اتجاه هوستوميل إلى الشمال الغربي.

25 كيلومترا من وسط المدينة

وتابع تقرير المخابرات البريطانية : لا يزال الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعد أكثر من 25 كيلومترا من وسط المدينة".

وأضاف : "على الرغم من عدم إحراز تقدم، تظل كييف الهدف العسكري الرئيسي لروسيا، ومن المرجح أن تعطي أولوية لمحاولة حصار المدينة خلال الأسابيع المقبلة".