شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش 16 اقتراحا برغبة لإنشاء ودعم مستشفيات ووحدات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأربعاء فى الأسبوع المقبل، 16 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن دعم وإنشاء وتطوير مستشفيات ووحدات صحية وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية وتوفير علاج مرض الهيموفيليا.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي لبناء مستشفي نموذج جديد بدلا من إحلال المستشفى الأميري العام يقلین - محافظة المنيا.

ويتضمن الاقتراح برغبة من النائب أحمد حتة المطالبة بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض ليتم إنشاء مستشفى نموذجى ليخدم الأهالى والمرضى وتقديم خدمة صحية متميزة، وذلك بدلا من إحلال وتجديد المستشفى الأميرى العام بقلينى.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن زيادة عدد أجهرة الغسيل الكلوى ورفع كفاءة الوحدة مستشفى الميرة للتأمين الصحي - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسی جلال، بشأن إمداد مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط بسيارة نصف نقل لنقل المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن إقامة وحدة صحية بقرية كوم بوها قبلی - مركز منفلوط - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من الذائبة نشوى رائف، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة إلى مركز طبي بقرية النواورة - مركز البداری - محافظة أسيوط.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن استبدال مساحة الأرض المقام عليها مرکز طبی الخصوص القديم ومجلس مدينة الخصوص القدم، ومستشفى الخصوص المركزى ودار مناسبات بمساحة (8000 متر حوض کلهرخاتون - مدينة الخصوص - محافظة القليوبية لإقامة مستشفى مرکزی، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن تزويد جهاز أشعة مقطعية ورفع كفاءة وحدة الرعاية بمستشفى الشيخ زويد، ورفع كفاءة طب الأسرة بالنخلات بالشيخ زويد، وإعادة إعمار وحدة أبو رفاعی الصحية - محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامی کامل، بشأن توريد وتركيب وحدة القسطرة القلبية وجهاز الرنين المغناطيسي لمستشفى بئر العبد المركزي - مركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

كما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء وحدة غسيل كلوى بأرض عيادات بهيج ببرج العرب - محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن اعتماد معامل الفيروسات التابعة لإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية لإجراء تحاليل الفيروسات الكبدية للمسافرين بالخارج، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن توفير جهاز معجل خطی نووي لعلاج مرضى الأورام بمستشفى المنصورة الجامعي بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير بشأن إنشاء قسم حضانات أطفال بالوحدة الصحية بالفروسات - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء مستشفى نساء وولادة وأطفال وجراحة أطفال على أرض مستشفى الحميات بمحافظة الجيزة.

وتناقش اللجنة أيضاً، الاقتراح برغبة المقدم من النائب هانی مصطفی، بشأن إنشاء نقطة إسعاف القرية المای - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيي الجحش، بشأن إنشاء مستشفى تأمين صحي شامل - مركز زفتى - محافظة الغربية، ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن توفير علاج مرض الهيموفيليا باحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.