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بعد ارتفاع الدولار.. قفزة في سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وذلك مع تراجع مفاجئ لسعر صرف الجنيه.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 4.65 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشا.

وسجل سعر الريال في بنك مصر 4.43 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 4.65 جنيه للشراء، و4.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة في البنك التجاري الدولي إلى 4.65 جنيه للشراء، و4.67 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الدولار مقابل الجنيه بنحو 176 قرشا خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين للجنة السياسة النقدية.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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