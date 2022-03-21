توقعات بارتفاع أسعار السلع المستوردة بعد زيادة سعر الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

توقع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة، بعد صعود أسعار الدولار اليوم الاثنين، وذلك في تصريح لمصراوي.

وارتفع سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم 1.76 جنيه، ليسجل 17.4 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وأضاف بشاي، الارتفاع في سعر الدولار كان متوقعا، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بالبنوك 0.25% الأربعاء الماضي.

وذكر أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن القول بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة أنه جشع للتجار والمستوردين بعد هذا الارتفاع الكبير في سعر الدولار وعدم استقرار سعره حتى الآن.

وشهدت أسعار بعض السلع الغذائية ارتفاعًا في الأسزاق خلال الفترة الماضية نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتراجع المعروض في الأسواق، بحسب شعبة المستوردين في وقت سابق لمصراوي.