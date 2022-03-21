هبوط سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهين خلال تعاملات أمس الأحد، قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 591 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 760 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 887 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1013 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 7096 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1924 دولارا للأوقية، في الساعة 9:19 صباحا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.