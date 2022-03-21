الاستخبارات البريطانية: روسيا ستشدّد الحصار على كييف في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 9:34 صباحًا

تطوّق القوات الروسية العاصمة الاوكرانية كييف منذ بداية العمليات العسكرية، اذ انها تحاول الدخول اليها وتسعى الى اسقاطها على غرار مدن أخرى، غير انّ القوات الروسية تلقى مقاومة شرسة من الأوكران في سبيل الدفاع عن المدينة ومنع سقوطها.

ومع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26 توقعت الاستخبارات البريطانية خطوة موسكو تجاه العاصمة كييف.

اذ لفت تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا،الإثنين، إلى استمرار القتال العنيف شمال العاصمة الأوكرانية.

وكشف التقييم أن “القوات الروسية المتقدمة باتجاه كييف من جهة الشمال الغربي قد توقفت.

كذلك، أفاد بإن القوات الأوكرانية تمكنت من التصدي للقوات المتقدمة من اتجاه هوستوميل إلى الشمال الغربي، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من القوات الروسية لا يزال على بعد أكثر من 25 كيلومترا من وسط المدينة”.

وعلى الرغم من عدم احراز القوات الروسية تقدّمًا نحو العاصمة، أكّد التقييم أن كييف تظل الهدف العسكري الرئيسي لروسيا، ومن المرجح أن تعطي أولوية لمحاولة حصار المدينة خلال الأسابيع المقبلة”.

وليل الأحد، هزّ انفجار ضخم المدينة، وكان ممكنا رؤية نيران بين أنقاض مركز “ريتروفيل” التجاري، بحسب ما أفاد عمدة كييف.

في السياق، قالت خدمات الطوارئ على فيسبوك إنّ “قصفا تسبّب باندلاع حريق في طبقات عدّة من المركز التجاري الواقع في منطقة بوديلسكي بشمال غرب المدينة وباندلاع النار في آليّات عدّة”.

وتقول روسيا إن هدفها من العملية العسكرية القضاء على النازيين الجدد في البلد الجار، وهو ما اعتبره قادة غربيون ومراقبون رغبة في إسقاط حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتحاصر القوات الروسية كييف منذ الأسبوع الأول للعملية العسكرية لكن على ما يبدو لم تنجح في إحكام حصارها وسط مقاومة عنيفة من القوات الأوكرانية التي تتدفق عليها أسلحة غربية لدعمها في مواجهة واحد من أقوى جيوش العالم.