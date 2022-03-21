السعودية تجدد دعمها لكل ما يسهم في حل الأزمة الروسية-الأوكرانية بالحوار والدبلوماسية

الرياض: جددت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، دعمها لكل ما يسهم في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالحوار والدبلوماسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله ، التقى في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم.

وأضافت "واس" أن الجانبين "بحثا خلال اللقاء، الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في الثالث من آذار/مارس الحالي، أن المملكة على استعداد لبذل جهود الوساطة بين كل أطراف الأزمة في أوكرانيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أبدى الأمير محمد بن سلمان الاستعداد للوساطة، لدى تلقيه اتصالاً هاتفيا، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق النفط واستقرارها، منوها بدور اتفاق "أوبك بلس" في ذلك وأهمية المحافظة عليه.