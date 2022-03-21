انت الان تتابع خبر مهنئاً بعيد نوروز.. الزاملي يدعو لنبذ التطرف وترسيخ قيم التسامح والمحبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، بعيد نوروز، فيما أكد اهمية استثمار هذه المناسبات لتعزيز اواصر العيش المشترك.