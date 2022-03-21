قفزة جديدة بأسعار النفط وبرنت يقترب من الـ112 دولاراً للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.2% إلى 106.39دولارا.

وارتفعت الأسعار بعد أن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

