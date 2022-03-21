شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حقوق واجبة على مصلحة السجون للسجينة الحامل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كفل قانون رقم 396 لسنة 1956، حول تنظيم السجون وفقاً لآخر تعديل صادر في عام 2020، العديد من الحقوق للسجناء داخل مقار احتجازهم، لضمان إقامتهم وفقا لأسس آدمية، تكفل لهم كافة الرعاية الصحية، لحين انتهاء فترة العقوبة، ومن بين الحقوق التى حسمها القانون أيضا معاملة السجينة الحامل، حيث ضمن لها الرعاية الصحية والتغذية السلمية حتى تضع مولودها.

ونصت المادة 19 من قانون تنظيم السجون أهم حقوق السجينات الحوامل على النحو الأتى:

1.تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي.

2. تحصل على هذه الرعاية منذ ثبوت حملها وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

3.يجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة.

4.لا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.