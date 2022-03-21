شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأركان الأوكرانية: أسقطنا مقاتلة روسية و4 طائرات مسيرة وصاروخا كروز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الجوية أسقطت مقاتلة و4 مسيرات واعترضت صاروخين مجنحين أمس.

وأوضحت أنه تم إسقاط 7 أهداف جوية للقوات الروسية، من بينها طائرة و4 مسيرات وصاروخا كروز.

وأشارت إلى أن العدو الروسي استخدم طائرات تكتيكية وغير مستخدمة سابقًا في ضرب أهداف داخل المدن، مؤكدة أنه مستمر في فرض التجنيد الإجباري والتعبئة العامة في لوجانسك ودونيتسك.

وأكدت أن القوات الروسية الخليج 365 قصف مناطق في لوغانسك مما أسفر عن تضرر 20 مبنى بينها منازل، وأنها ألقت قنبلة على مدرسة كان يتجه إليها كبار السن وأطفال ونساء.

فيما كشف قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أن القوات الروسية فشلت في المناورة بالدروع بشكل فعال ما قد يثير قلقا لدى موسكو.

من ناحيتها أعلنت المدعية العامة الأوكرانية، 6 دول تحقق في قضايا جنائية متعلقة بجرائم الحرب المرتكبة من جانب روسيا في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه وزارة الدفاع الروسية، القوميين في ماريوبول لإلقاء السلاح وتوفير ممر آمن للخروج منها، مشيرة إلى أنها ستسمح بخروج الجيش الأوكراني والمرتزقة بدون أسلحة اليوم من الـ10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.