شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة: نبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، أن واشنطن تبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم.
وأوضحت أن أمريكا تدين هجوم ميليشيات الحوثي على بنية تحتية مدنية بالمملكة وتجدد التزامها بأمن الرياض والخليج.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي إدانة الإدارة الأمريكية هجمات الحوثي على البنية التحتية المدنية في المملكة، مؤكدًا أن الحوثيين يشنون هجماتهم بتمكين من إيران.
فيما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم العدائي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ “أرامكو السعودية” في جدة أمس .
ودان البرلمان العربي بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة “أرامكو” بمدينة جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة: نبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.