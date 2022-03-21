شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: الاستسلام في ماريوبول غير وارد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم، أن استسلام جنودها في ماريوبول غير وارد، وفقًا لـ”العربية”.

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الأوكرانيين يقفون في وجه العدو الروسي بكل مدننا المحتلة.

وكانت الحكومة الروسية قد طالبت القوات الأوكرانية، مساء الأحد 20 مارس، بإلقاء السلاح في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فإن موسكو طالبت كييف بذلك لأن المدينة تشهد “كارثة إنسانية مروعة”.

ونقلت عن الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في إفادة وزعتها وزارة الدفاع قوله: “ألقوا أسلحتكم.. كل من يلقون أسلحتهم نضمن لهم ممرًا آمنًا إلى خارج ماريوبول”.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أوكرانيا أمامها حتى الساعات الأولى من صباح 21 مارس للرد على طلب تسليم المدينة.