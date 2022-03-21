شكرا لقرائتكم خبر عن 470 مليون إصابة بكورونا و10 مليار لقاح عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 7ر470 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 79ر10 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 470 مليونا و 737 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 77 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 795 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.