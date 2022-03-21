الأردن تكشف انخفاض إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير بـ64%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة في الأردن، عادل البلبيسي، إن إصابات فيروس كورونا شهدت انخفاضا بنسبة 64 % في الأسبوع الوبائي رقم 11، الممتد خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس.



وأوضح البلبيسي أن الأردن سجل خلال الأسبوع الأخير 9135 إصابة، مقارنة مع 25502 للأسبوع الذي قبلة وبانخفاض حوالي 64 بالمئة.

أما بالنسبة للوفيات، فقد بلغت خلال الأسبوع الأخير 44 حالة، مقارنة مع 77 وفاة خلال بالأسبوع الذي قبلة وبنسبة انخفاض 43 بالمئة.