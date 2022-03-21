انفجارات تهز غرب العاصمة الأوكرانية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هزت عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من يوم الأحد.



وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن قصفا أصاب منازل في حي بوديلسكيي التاريخي وقد تضررت واندلعت بها النيران.

وتابع أن مركزا للتسوق كان من بين الأماكن التي تعرضت أيضا للاستهداف.

ومضى يقول "طبقا للمعلومات التي وصلتنا في هذه اللحظة تعرضت عدة منازل ومركز تجاري للقصف. فرق الإنقاذ والمسعفون والشرطة في الموقع".

وأضاف أنه تأكد مقتل شخص واحد على الأقل حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق.