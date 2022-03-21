ارتفاع عدد قتلى "سفينة مهاجرين" غرقت قبالة تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، إن عدد قتلى غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس يوم الجمعة ارتفع إلى 25.



يأتي ذلك وسط مخاوف من غرق 35 آخرين كانوا على نفس السفينة.

وأضافت المنظمة أن السفينة كانت تقل 60 مهاجرا معظمهم من سوريا وتونس.

وانتشلت قوات الحرس البحري في تونس، الجمعة، 12 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية نابل شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مصدر أمني قوله إن الغرقى جرى انتشالهم من شواطئ مدينتي قربة ونابل في ولاية نابل بعد أن لفظهم البحر.

ولم تتضح معلومات على الفور بشأن ملابسات غرق المهاجرين الذين جرى نقلهم الى قسم التشريح بمستشفى نابل.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية بعد سلسلة من حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية للوصول إلى أقرب نقطة لفضاء الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا للبحث عن فرص أفضل للحياة.