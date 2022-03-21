الرئيس السيسي يعلن عن إجراءات حماية اجتماعية ويطمئن المصريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن قرب تطبيق إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا وارتفاع الأسعار.



وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي": "التطورات دي (هذه) مش (ليست) بأيدينا إحنا.. لكن تأثيرها علينا إحنا (نحن) مثل أسعار الوقود والتخبط في حركة التجارة.. أزمات كبيرة والعالم كله مش منفصل ومتصل ببعضه والتأثيرات علينا جميعا".

وأكد على أن "الدولة تحاول أن تخفف من معاناة المصريين، لدينا برنامج تكافل وكرامة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، الرقم اللي بياخده المواطن مش كبير لكن الإجمالي تبلغ قيمته 19.5 مليار جنيه وبنحاول نزوده، وإحنا كنا خارجين من جائحة كورونا ولكن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يكون هناك أزمة أخرى وربنا يعديها على خير".

ومطمئنا المصريين، قال الرئيس المصري: "كنت حريصا على مدى السنوات الماضية على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وأن يكون الاحتياطى كافيا لمدة 3 أو 4 أشهر علشان لو أخدنا أي إجراء نعمله خلال هذه الأشهر، الحمد لله ما عندناش (لا يوجد) أي نقص فى السلع، والموضوعات دى هييجى علينا وقت نتكلم فيها بشكل أكبر".

ومضى قائلا: "الصوامع بتحافظ على حوالى من 15 إلى 20 % من القمح وكثير من الناس كانت بتقول ليه يعنى إنتوا بتصرفوا كتير على الحاجات دي، عملنا حاجة آدمية مافيش قوارض ولا حشرات ولسه بنعمل صوامع تانى وهنتوسع فى زراعة القمح خلال العامين القادمين بحوالى مليون فدان".

وجراء تداعيات الحرب الأوكرانية، شهدت الأسعار بالأسواق ارتفاعا كبيرا، حيث زاد سعر طن القمح في السوق المصري نحو ألف جنيه، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيها، بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل نحو 8 آلاف جنيه قبيل الأزمة الأوكرانية.