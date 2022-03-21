الرئيس الاوكراني يكشف عن "المكان المناسب" لمحادثات سلام مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن إسرائيل تبذل جهودا كثيرة لترتيب عقد محادثات سلام رفيعة المستوى بين بلاده وروسيا.



وأضاف زيلينسكي، في ندائه اليومي عبر الفيديو إلى الأوكرانيين بعد توجيه كلمة افتراضية للكنيست الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يحاول العمل كوسيط بين كييف وموسكو.

وتابع: "بالطبع لإسرائيل مصالحها واستراتيجية لحماية مواطنيها. ونحن نتفهم كل ذلك".

وأوضح أن "بينيت يحاول إيجاد طريقة لإجراء المحادثات. ونحن ممتنون لذلك. ونحن ممتنون لجهوده، ولذلك سنبدأ عاجلا أو آجلا محادثات مع روسيا، ربما في القدس. هذا هو المكان المناسب لإيجاد السلام. إذا كان ذلك ممكنا".

وفي الأسبوع الماضي، كثف بينيت جهوده للجمع بين الجانبين وتحدث في عدة مناسبات إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسافر سرا في الأسبوع الماضي إلى موسكو للقاء بوتين.

وتحدث زيلينسكي، وهو يهودي، مرة أخرى عن الاتهام الروسي بأنه يرأس إدارة تعتنق "النازية".

ومضى قائلا: "إن القائمين على الدعاية في روسيا يواجهون مهمة صعبة اليوم. فلأول مرة يتحدث رئيس أوكراني إلى البرلمان الإسرائيلي، ومن خلال تسجيل عبر الفيديو إلى شعب إسرائيل، أوكراني اتهمته موسكو بالنازية. هذه الحقيقة تثبت بالفعل أن الأمور ليست كما تقول موسكو".

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي دون بوادر وقف قريب لها، رغم استمرار الجولات التفاوضية بين موسكو وكييف.