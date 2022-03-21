مقتل 3 عسكريين جزائريين في اشتباك مع إرهابيين على الحدود مع مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 3 عسكريين قتلوا امس في اشتباكات مع مجموعة إرهابية على الحدود مع مالي.



وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد اليوم الأحد 03 عسكريين".

وتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه إلى لعائلات الجنود الضحايا، وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تعازي القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي".

ويأتي الهجوم بعد أيام فقط من إلقاء الجيش الجزائري القبض على آخر مجموعة إرهابية تنشط بالمناطق الساحلية في عملية عسكرية وصفت بالنوعية بمرتفعات محافظة سكيكدة الواقعة شرقي البلاد.

وهذه ثاني عملية إرهابية تستهدف عناصر الجيش الجزائري على حدود مالي خلال العام الحالي، وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الدفاع الجزائرية" استشهاد جنديين اثنين إثر اشتباك مسلح مع إرهابيين على الحدود مع دولة مالي.

قُتل عسكريان جزائريان ليل الخميس- الجمعة، إثر اشتباك الجيش الجزائري مع مسلحين على الحدود بأقصى الجنوب.