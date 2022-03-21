شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مليار جنيه مخصصات "حياة كريمة" فى الموازنة الجديدة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة ، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.

وبحسب ما أكده أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة الجديدة التى ستتقدم بها الحكومة خلال أيام، بها عدد من الأولويات أبرزها الحفاظ على النجاحات السابقة، كما ستشهد زيادة كبيرة فى الإنفاق الموجة للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتوفير السلع، موضحا أن المخصصات المالية للبرنامج القومى "حياة كريمة" فى العام المالى الجديد من 80 إلى 90 مليار جنيه وموجودة فى الموازنة الجديدة".

وجاءت المرحلة التمهيدية للمبادرة في 375 قرية، وانخفضت معدلات الفقر بين 10 إلى 14 % في القرى، و قبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر، لذلك قررت الحكومة توسيع نطاق برنامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وإطلاق المرحلة الأولى من حياة كريمة في يناير 2019 لاستهداف القرى الأكثر فقرا البالغ عددها 375 قرية، وفي 2019/2020 انخفض معدل الفقر إلى 29.7٪ ،وبالمقارنة بين 2017/2018 و 2019/2020 ، انخفض الفقر في القرى الريفية بنسبة 3.6٪ مقارنة بـ 1.63٪ فقط في القرى الحضرية، وهذا يدل على الأثر الإيجابي الكبير لتدخلات حياة كريمة على الفقر وخاصة صعيد مصر.

ويتمثل حصاد أولى المراحل لمبادرة "حياة كريمة"، بتنفيذ مشروعات استفاد منها أكثر من 4.5 مليون مواطن، ويأتي أبرزها :

- يصل إجمالي مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة لأكثر من 30 ألف مشروع .

- تم توفير 100% تقريباً من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولي حتى الآن.

رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم شملت: "تركيب أسقف ، وصلات مياه شرب، وصلات صرف صحى، وغيرها".

-إنشاء 54 وحدة صحية مطورة، و82 وحدة بيطرية.

-إنشاء 2800 فصل جديد تستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ

-163 مشروع رصف، و331 تجمع ريفى .

-تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها.

-216 مشروعا لتحسين بيئة أمن وإطفاء وتجميل.

-151 تجمع ريفى تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب بها من 86% إلى 94%.

-63 تجمع ريفى مغطى بالصرف الصحى باستثمارات أكير من مليار جنيه.

-الانتهاء من من 4200 كم فى مشروع تبطين الترع، والعمل حاليا فى 3000 كم.

- ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة عام 2021.