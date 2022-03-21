بعد ساعات.. الحجز بدأ للحصول على 10 آلاف شقة بـ"سكن مصر" في 9 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب الحجز لشقق سكن مصر، اليوم الاثنين 21 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر الحجز الإلكتروني حتى الساعة 11.59 مساء يوم الثلاثاء 22 مارس.

مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

ويمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروتي أضغط هنا.

وأكد الصندوق أنه تم تخصيص أيام محددة لكل مشروع، حيث تم تخصيص يوما 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر، ويوما 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

كما تم تخصيص يومَي 29 و30 مارس لكل العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

نصائح ومعلومات للمتقدمين

- الحجز يبدأ الساعة 9 صباحاً، ويفضل الوجود قبل ذلك الموعد وفتح الحساب الخاص الموقع المخصص للحجز لتسهيل الحصول على الوحدة.

- في حال عدم تخصيص وحدة يتم سحب مقدم جدية الحجز خلال شهر من انتهاء التقديم.

- وقت التخصيص سيتم سداد باقي مقدم الحجز، الـ40 ألفًا أو الـ60 ألفًا أو الـ80 ألفًا؛ ليست كل مقدم الحجز، حيث سيتم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة.

- وديعة الصيانة يمكن سدادها كاش أو تقسيطها لكن باقي المقدم والمصاريف الإدارية لن يتم تقسيطها.

- غرامة الـ1.5% تطبق حال تخصيص وحدة للمتقدم وعدم استكمال إجراءات التخصيص والتعاقد.

خطوات الحجز الإلكتروني

- الدخول على موقع الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

- اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

- اختيار طلباتي أعلى الصفحة على اليسار.

- الضغط على حجز الوحدة.

- اختيار المدينة المراد الحجز فيها.

- اختيار كود الشقة المراد حجزها.

- الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

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