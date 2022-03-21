​ظاهرة الأخدود وثلوج الإسكندرية.. الشتاء ينتهي اليوم.. ماذا حدث وما توقعات الربيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

​انتهى فصل الشتاء فلكيًا ليبدأ فصل الربيع اعتبارًا من اليوم الاثنين 21 مارس 2022 فصل الربيع.

وعايشت مختلف المحافظات المصرية فصلًا مختلفًا عن فصول الشتاء في السنوات السابقة من حيث الظواهر التي تعرضت لها وموجات البرودة الشديدة التي انخفضت فيها درجات الحرارة لما دون الصفر في بعض المناطق في بعض الأوقات.

أبرد فترات الشتاء

شهدت البلاد أبرد أوقات الشتاء خلال شهر يناير الماضي، وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، إن أبرد أيام الشتاء كانت خلال شهر يناير الماضي لمدة أسبوعين، حيث وصلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ليلا إلى 5 أو 6 درجات فضلا عن نشاط الرياح الذي زاد من الإحساس بالبرودة.

ظاهرة الأخدود العلوي

تعرضت مصر يوم 18 فبراير 2022 لظاهرة تسمى بظاهرة الأخدود العلوي واستمرت لمدة 48 ساعة وصاحبها حالة من التقلبات الجوية وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة.

كما شهدت هذه الفترة استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية (دمياط - بورسعيد).

وتقدمت السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، وصاحب تلك السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق.

موجات صقيع

تعرضت مصر لمجموعة من موجات الصقيع حيث الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة وزيادة الإحساس بالبرودة نتيجة عدة منخفضات قادمة من أوروبا وأيسلندا.

وأدت هذه المنخفضات إلى تكون سحب كثيفة حجبت أشعة الشمس فترات طويلة على كافة محافظات شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح مصاحب لهذه الكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا.

وصاحب أجواء البرودة الشديدة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتساقطت الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ثلوج الإسكندرية

غطت الثلوج "البرد" شوارع ومعالم الإسكندرية، في نهاية شهر ديسمبر 2021 في مشهد وظاهرة نادرة الحدوث حولت المدينة الساحلية لقطعة من أوروبا.

وخلال تلك الفترة تعرضت الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وتسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

نهاية الشتاء وبداية الربيع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية فصل الشتاء اليوم الأحد 20 مارس الجاري على أن يبدأ فصل الربيع غدا الاثنين 21 مارس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لكن من الوارد أن يكون هناك انخفاضات في الحرارة لكنها لن تكون مثل التي تحدث في فصل الشتاء.

وأضافت غانم لمصراوي: "تراجع الحرارة خلال الأيام الماضية كان نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من شرق وجنوب أوروبا، حيث كان الطقس مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق".

الربيع فصل التقلبات الجوية

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

متى نخفف الملابس؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعيش أجواء شتوية شديدة البرودة خلال الأيام الحالية.

وأوضحت أن النصف الأول من فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية التي تحدث خلاله، ومن الوارد حدوث انخفاضات جديدة في درجات الحرارة.

وبشأن موعد تخفيف الملابس من جانب المواطنين، قالت منار غانم: تخفيف الملابس مش دلوقتي خالص والطقس حتى لو مستقر نهارا هيكون شديد البرودة ليلا، ولا ينصح بتخفيف الملابس قبل نهاية النصف الأول من فصل الربيع والذي سيكون موافقا لبداية شهر مايو القادم.

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه ستظل الأجواء الباردة مسيطرة ليلا خلال النصف الأول من فصل الربيع.

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