شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 2027 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن البر الرئيسي سجل 2027 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل 1737 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1947 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1656 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 2492 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 2316 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى الآن 132226 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 4638.