شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: القوات الجوية الروسية تنفذ استراتيجية هجومية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني إن القوات الجوية الروسية غيرت استراتيجيتها الهجومية في أعقاب الخسائر الأولية التي تكبدتها. ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات قوله في وقت متأخر من يوم الأحد" خلال 25 يوما، تكبد المحتلون الروس خسائر فادحة في القوات البرية والجوية - 96 طائرة و 118 مروحية والعشرات من صواريخ كروز والطائرات المسيرة". وتابع أنه في استجابة لهذه الخسائر، ظهرت استراتيجية جديدة وعلى مدار يومين يوجد هناك استخداما متزايدا لطائرات الاستطلاع بدون طيار لرصد نتائج الهجمات الصاروخية. ولم يتسن التأكد من تلك المعلومات بشكل مستقل.