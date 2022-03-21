شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 209 آلاف و 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 9 ملايين و 582 ألفا و815 شخصا، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء . وأضافت البلاد 329 حالة وفاة جديدة بالفيروس، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و 757، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وبنهاية يوم الأحد كان قد تلقى 37ر32 مليون شخص، أو1ر63 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات تلقيح معززة. وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح بالكامل 46ر44 مليون شخص، أي ما يعادل6ر86%.