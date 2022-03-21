قرار جديد من "المطاعم السياحية" بشأن أقارب أعضاء الغرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نجاح الغرفة في إبرام تعاقدات جديدة وتجديد التعاقدات السابقة مع عدد كبير من المؤسسات والمستشفيات العلاجية، والمعامل ومراكز الأشعة والصيدليات الكبرى لتقديم خدماتها لأعضاء الجمعية العمومية وحاملى كارنية الغرفة بأسعار تشجيعية ومخفضة.

وقال المصري، إن مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، استجاب ووافق على مقترح اللجنة بصندوق التكافل الإجتماعي وتضم فى عضويتها ياسر التاجوري، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وهاني يان سويشانج، عضو مجلس الإدارة، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، بإضافة ميزة جديدة للأعضاء، بضم الأقارب من الدرجة الأولى (الزوج/الزوجة /الأولاد/الأب/الأم)، للعضو الأصلي إلى مشروع الرعاية الصحية في إطار الرعاية التكافلية الإجتماعية من قبل الغرفة لأعضائها وشمول الأسرة كلها بالرعاية بدلاً من اقتصارها على العضو الأصلي فقط، ولدعم أعضاء الجمعية العمومية فى المتابعة الصحية.

وأضاف رئيس غرفة المطاعم السياحية، أن نسب التخفيضات التي يحصل عليها حامل كارنيه غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تتراوح ما بين 25% إلى 50% في الكشف الطبي وكذلك في بعض التحاليل الطبية العادية والنادرة والأشعات.

وأشار المصري، إلى أن خدمة الرعاية الصحية لم تعد تقتصر على القاهرة والإسكندرية وإنما امتدت إلى جنوب سيناء حيث تم التعاقد مع مستشفى جنوب سيناء بشرم الشيخ، ومنح خصومات خاصة على الكشف بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ والأسنان والتحاليل الطبية والأشعة والقسطرة التشخيصية والعلاجية (ماعدا الأدوية والمستلزمات) وذلك لحاملي كارنية الغرفة وأقاربه من الدرجة الأولى.

وأوضح إنه تم تجديد التعاقد مع مستشفى المقاولون العرب لمنح نسبة خصم على لائحة أسعار المستشفى عند الكشف بالعيادة الخارجية، كما تم تجديد التعاقد مع مستشفى العيون الدولي (أقسام العيون والباطنة والأنف والأذن) ليتمتع حامل كارنيه الغرفة بخصم كبير يتمثل في قيمة الكشف.

كما تم تجديد التعاقد مع مستشفى الشبراويشي ليتمتع حامل كارنيه الغرفة بخصومات على أسعار الكشف خدمات المستشفى، وتجديد التعاقد مع مستشفى السلام بالمهندسين والحصول على أسعار خاصة، وكذلك تم تجديد التعاقد مع شركة TECHNO CLINIC بتقديم خدمات طبية أخرى بنسب خصومات متعددة تشمل التحاليل الطبية والعلاج الطبيعى وسونار ورسم قلب، إلى جانب نسبة تخفيض كبيرة في الكشف الطبي.

وحول معامل التحاليل ومراكز الأشعة، قال المصري، إنه الغرفة جددت التعاقد مع معامل البرج، ومركز البرج سكان للأشعة في جميع المحافظات ليتمتع العضو بالحصول على خصم خاص على كافة التحاليل، والأشعات، بالإضافة إلى نجاح الغرفة في إضافة قائمة تحاليل COVID 19 كورونا إلى التعاقد الخاص مع معمل البرج وفقاً لأسعار خاصة للأعضاء بموجب تقديم الكارنيه.

وأكد رئيس الغرفة، أن مشروع الرعاية الصحية لم يتوقف على الكشف الطبي والتحاليل والأشعة الطبية والخدمات بالمستشفيات، وإنما امتد أيضاً للتعاقد مع عدد من الصيدليات الكبرى يحصل حامل الكارنيه على تخفيضات على الأدوية المحلية والمستوردة وكذلك أدوية التجميل العلاجية والإكسسوارات والمستلزمات الطبية.

وتابع المصري، أن اللجنة ومن خلال التنسيق مع المهندس برج توماسيان، عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع الغرفة بمنطقة الإسكندرية ومطروح والبحيرة، نجحت في تجديد التعاقد مع المستشفى الملكى بالإسكندرية، ومستشفى لوران ومنح أعضاء الغرفة خصومات بكافة الخدمات الطبية وجميع التخصصات بأقسام المستشفى، فضلاً عن تجديد التعاقد مع مستشفى الصفوة التخصصي للعيون والليزر بالإسكندرية، ومركز الإسكندرية للعيون، بكافة الخدمات الطبية بخصومات على الفحوصات والعمليات الجراحية.

وأكمل: وإنه فى هذا الإطار، تم تجديد التعاقد مع شركة شمس للبصريات بخصم كبير على أسعار جميع النظارات الطبية والشمسية مع عمل جميع أنواع العدسات الطبية على أن تتم المحاسبة نقدًا، وأيضًا تجديد التعاقد مع صيدليات بخيت والتي تضم 19 فرعاً بالإسكندرية لتقديم الأدوية لحاملي كارنيه الغرفة بنسبة تخفيض معينة على الدواء المحلي والمستورد.